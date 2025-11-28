Alessandra Amoroso torna al lavoro dopo il parto per un concerto benefico Il video

Sono già passati quasi 3 mesi da quando è nata Penelope Maria, la primogenita di Alessandra Amoroso e del compagno Valerio Pastore. E adesso mamma Alessandra è pronta a rimettersi in gioco nel lavoro, un passo alla volta. Ieri, infatti, è stata tra gli ospiti di un importante concerto benefico. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Alessandra Amoroso torna al lavoro dopo il parto (per un concerto benefico). Il video

