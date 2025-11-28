Alessandra Amoroso torna al lavoro dopo il parto per un concerto benefico Il video

Today.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono già passati quasi 3 mesi da quando è nata Penelope Maria, la primogenita di Alessandra Amoroso e del compagno Valerio Pastore. E adesso mamma Alessandra è pronta a rimettersi in gioco nel lavoro, un passo alla volta. Ieri, infatti, è stata tra gli ospiti di un importante concerto benefico. 🔗 Leggi su Today.it

alessandra amoroso torna al lavoro dopo il parto per un concerto benefico il video

© Today.it - Alessandra Amoroso torna al lavoro dopo il parto (per un concerto benefico). Il video

Altre letture consigliate

Alessandra Amoroso torna a lavoro dopo il parto (per un concerto benefico). Il video - Sono già passati quasi 3 mesi da quando è nata Penelope Maria, la primogenita di Alessandra Amoroso e del compagno Valerio Pastore. Lo riporta today.it

Alessandra Amoroso: «La gravidanza non è un rischio. Bisogna sostenere le donne che tornano al lavoro invece che declassarle» - La data prevista è il 9 settembre, ma la cantante salentina ha ancora tantissime cose da fare, dai concerti al ... Secondo leggo.it

alessandra amoroso torna lavoroAlessandra Amoroso e la figlia Penelope: la foto della “zia” Emma Marrone è dolcissima - I fan di Alessandra Amoroso sanno bene quanto ci tenga alla sua privacy e l’hanno sempre rispettata. Come scrive rds.it

Cerca Video su questo argomento: Alessandra Amoroso Torna Lavoro