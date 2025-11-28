Alessandra Amoroso riduce i social dopo la maternità | la figlia Penelope lontana dai riflettori

Alessandra Amoroso e la figlia Alessandra Amoroso ha diminuito del 70% la propria attività sui social network dopo la nascita della figlia Penelope, unendosi a una crescente schiera di madri vip italiane che scelgono di tutelare la privacy familiare ritirandosi dalle piattaforme digitali. Il cambiamento dopo la gravidanza. La cantante salentina, vincitrice di Amici nel 2009, ha trasformato radicalmente il proprio rapporto con Instagram e gli altri canali digitali negli ultimi mesi. Una fotografia condivisa dall'amica Emma Marrone, che ritrae Amoroso con la piccola Penelope, ha scatenato milioni di visualizzazioni proprio per la rarità dell'immagine: uno dei pochissimi momenti in cui la 38enne artista mostra pubblicamente la bambina.

