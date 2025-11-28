Aldo Serena ricorda i tempi all’Inter | Sono da sempre un tifoso nerazzurro Sulle feste con Nicola Berti posso dirvi che…
Inter News 24 Aldo Serena, ex calciatore dell’Inter, torna sui tempi in nerazzurro durante un’intervista, ricordando il suo amore per i colori nerazzurri. Aldo Serena, ex attaccante dell’ Inter e della Juventus, ha parlato della sua carriera calcistica e della vita privata in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Serena, che ha vinto lo Scudetto dei record con i nerazzurri, ha ricordato anche la sua esperienza alla Juve, sottolineando l’ambiente familiare e organizzato che trovò a Torino. Ha anche raccontato come, nella sua vita privata, l’incontro con Nicola lo abbia aiutato a imparare a vivere con leggerezza, cambiando il suo approccio alle pressioni del calcio. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Aldo Serena chiude la questione Quello su Vlahovic era rigore a favore della Juventus La sua lettura completa nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Aldo Serena chiude la questione Quello su Vlahovic era rigore a favore della Juventus La sua lettura completa nel primo commento Vai su X
Serena ed il derby: "Da tempo non si vedeva così tanto equilibrio. Il Milan principale indiziata per lo scudetto" - Il doppio ex Aldo Serena, nel giorno del derby, è stato intervistato da Il Giornale. Riporta milannews.it
Juve, Aldo Serena: 'Penso che Brozovic possa aiutare i bianconeri' - Secondo quanto riferito a TMW Radio dall'ex calciatore Aldo Serena, la Juventus farebbe bene a seguire con attenzione per il mercato di gennaio il nome di Marcelo Brozovic, centrocampista ex Inter e ... Scrive it.blastingnews.com