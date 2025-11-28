Aldo Serena ricorda i tempi all’Inter | Sono da sempre un tifoso nerazzurro Sulle feste con Nicola Berti posso dirvi che…

Inter News 24 Aldo Serena, ex calciatore dell’Inter, torna sui tempi in nerazzurro durante un’intervista, ricordando il suo amore per i colori nerazzurri. Aldo Serena, ex attaccante dell’ Inter e della Juventus, ha parlato della sua carriera calcistica e della vita privata in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Serena, che ha vinto lo Scudetto dei record con i nerazzurri, ha ricordato anche la sua esperienza alla Juve, sottolineando l’ambiente familiare e organizzato che trovò a Torino. Ha anche raccontato come, nella sua vita privata, l’incontro con Nicola lo abbia aiutato a imparare a vivere con leggerezza, cambiando il suo approccio alle pressioni del calcio. 🔗 Leggi su Internews24.com

