Aldo Giovanni e Giacomo tornano a GialappaShow
In onda su TV8. Torna l’appuntamento con GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band – Giorgio Gherarducci e Marco Santin – prodotto da Banijay Italia, in onda in prima visione assoluta su TV8 lunedì 1° dicembre alle 21.30, in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Questa settimana il palco accoglie un ritorno d’eccezione: Aldo, Giovanni e Giacomo. Il trio propone uno sketch inedito, con Aldo nei panni di un politico e Giovanni e Giacomo nelle vesti delle sue eccentriche guardie del corpo, rispolverando la celebre alchimia che li lega alla Gialappa’s Band fin dagli esordi. A fianco del Mago Forest nella conduzione ci sarà Paola Perego, chiamata anche a fronteggiare le spiazzanti domande del Mago nell’ormai irrinunciabile intervista al Caffè (corretto grappa) letterario. 🔗 Leggi su 361magazine.com
