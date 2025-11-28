Inter News 24 Le parole di Demetrio Albertini, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Demetrio Albertini ha parlato al Corriere della Sera della lotta scudetto e dell’ Inter. LA VITTORIA DEL MILAN NEL DERBY – È stata una partita in pieno Allegri style, solida, con la squadra concentrata in fase difensiva e pronta a sfruttare l’occasione in ripartenza. Come poi è successo. Credo che uno dei problemi del Milan dello scorso anno fosse il numero eccessivo di gol subiti. Max è stato bravo a trasferire la sua filosofia in un tempo relativo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Albertini sullo scudetto: «L’Inter è ancora la favorita, il derby non deve ingannare. C’è stata una grande reazione»