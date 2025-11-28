Albertini sullo scudetto | L’Inter è ancora la favorita il derby non deve ingannare C’è stata una grande reazione
Inter News 24 Le parole di Demetrio Albertini, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Demetrio Albertini ha parlato al Corriere della Sera della lotta scudetto e dell’ Inter. LA VITTORIA DEL MILAN NEL DERBY – È stata una partita in pieno Allegri style, solida, con la squadra concentrata in fase difensiva e pronta a sfruttare l’occasione in ripartenza. Come poi è successo. Credo che uno dei problemi del Milan dello scorso anno fosse il numero eccessivo di gol subiti. Max è stato bravo a trasferire la sua filosofia in un tempo relativo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Demetrio Albertini: «Il Milan è già Allegri style, ma l'Inter è attrezzata per vincere lo scudetto» - facebook.com Vai su Facebook
La #Lazio allo Stamford Bridge, #22ottobre 2003. In piedi - Mihajlovic, Albertini, Stam, @Oddo, @bernardocorradi, Zauri, Peruzzi Acc. - Stankovic, Favalli, Inzaghi, @CoachConceicao A disp. - Sereni, Negro, Dabo, Liverani, Fiore, Muzzi, C.Lopez Da Scudetto Vai su X
Albertini: "Milan da scudetto, con Modric ha il centrocampo più forte del campionato insieme al Napoli" - L'ex centrocampista rossonero ha dichiarato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Il Milan non può, ma deve lottare per lo scudetto. Da calciomercato.com
Albertini: "Il Milan non è da Scudetto. E gli mancano un po' di italiani" - Demetrio Albertini dice la sua sul momento del Milan: rosa, ambizioni Scudetto, Paulo Fonseca e Rafael Leao, fino a Tijjani Reijnders, un commento a 360 gradi. Secondo calciomercato.com