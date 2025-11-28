Albertini | Organici di Chivu e Conte superiori al Milan ma Allegri ha questo vantaggio

Demetrio Albertini, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista al 'Corriere della Sera' dove ha parlato dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Albertini: “Organici di Chivu e Conte superiori al Milan ma Allegri ha questo vantaggio”

Albertini: “Risultato derby non inganni: l’Inter mi ha stupito e se devo dirla tutta…” - Le parole dell'ex calciatore: "È vero che gli organici di Conte e Chivu sono superiori ma Allegri può gestire le risorse per una partita" ... Riporta msn.com

Demetrio Albertini: “E’ un Milan in Allegri style, i giocatori lo seguono” - Demetrio Albertini sul contratto in scadenza di Mike Maignan: "Mike ha sostituito degnamente Donnarumma . Segnala msn.com

Albertini: "L'Inter è ancora la favorita per lo Scudetto: ecco perché. Grande reazione dopo l'anno scorso" - "È stata una partita in pieno Allegri style, solida, con la squadra concentrata in fase difensiva e pronta a sfruttare l’occasione in ripartenza. Scrive msn.com