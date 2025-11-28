Albania low cost | quanto costa una settimana a Ksamil 2025 e 2026
L’ Albania è una delle mete low cost del 2025 e del 2026 più ambite e scelte dai turisti. Ma quanto costa un viaggio lì di una settimana? In particolare, chi opta per questa destinazione punta su Ksamil. Si tratta della città che viene soprannominata la Maldive d’Europa e la perla della Riviera Albanese. Infatti, è considerata la meta preferita per chi vuole godersi una vacanza sulle spiagge caraibiche a prezzi accessibili. Ma in quanto è diventata così popolare, ci si chiede se l’Albania sia ancora una destinazione low cost nel 2025 e nel 2026. La risposta è sì: Ksamil resta conveniente. Nonostante ciò, è necessario pianificare il tutto. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
