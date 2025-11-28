Al via il periodo natalizio | tutto su bus parcheggi eventi e iniziative varie in programma ad Ancona
ANCONA – Inizia domani, sabato 29 novembre, con la tradizionale accensione dell’albero di piazza Roma, l’edizione 2025 di “Ancona che brilla". L’appuntamento è per le 18 nel palco allestito a due passi dalla Fontana dei Cavalli.Per agevolare l’accesso al centro cittadino ed evitare il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
NEL MESE DI DICEMBRE, E DURANTE TUTTO IL PERIODO NATALIZIO, LA TORRE È APERTA il sabato dalle 11:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00 la domenica dalle 11:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00 APERTURE SPECIALI Mercoledì 31 di - facebook.com Vai su Facebook
Da oggi, per tutto il periodo natalizio, torna il nostro #Pandottone: dolcezza e solidarietà per sostenere le persone con #sclerosimultipla e patologie correlate. Contattate la nostra sezione più vicina oppure venite a trovarci in piazza. Vi aspettiamo! #volontaria Vai su X
Luci, boutique e un bosco urbano: il nuovo Natale radical chic di Via della Spiga - Passeggiare in Via della Spiga a Natale è come entrare in una cartolina vivente: tutto vibra di eleganza, stupore, luce. Secondo domanipress.it
Natale a Varese con la meraviglia di 500mila lucine e tante iniziative - Dal 28 novembre tante le attività natalizie nel capoluogo, con il grande spettacolo di luci ai Giardini Estensi, il mercantino in piazza, la pista di pattinaggio nel parco e tantissime iniziative in t ... Lo riporta varesenews.it
Tutta la magia del Natale da ammirare in anteprima a Milano - Un grande albero di Natale, l'atmosfera fiabesca di un giardino incantato, un'installazione luminosa per far sognare l'intera citta ... Si legge su tgcom24.mediaset.it