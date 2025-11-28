Al via il Natale di Luce a Verbania | oltre un mese di eventi e installazioni luminose in città

Novaratoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende il via sabato 29 novembre il Natale di Luce a Verbania: oltre un mese di eventi, mercatini, installazioni luminose e tanto altro.L'edizione 2025 del Natale di Luce di Verbania celebra "Lo Schiaccianoci", riproponendo la fiaba in una versione speciale e realizzata ad hoc: una installazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

