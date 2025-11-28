Al via il Natale di Luce a Verbania | oltre un mese di eventi e installazioni luminose in città

Prende il via sabato 29 novembre il Natale di Luce a Verbania: oltre un mese di eventi, mercatini, installazioni luminose e tanto altro.L'edizione 2025 del Natale di Luce di Verbania celebra "Lo Schiaccianoci", riproponendo la fiaba in una versione speciale e realizzata ad hoc: una installazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

*ISOLE DI LUCE* - LUCI E SAPORI DI NATALE SUL LAGO MAGGIORE: CON CROCIERA, DEGUSTAZIONI E PASSEGGIATA Vivi la magia delle *Isole di Luce* tra Baveno e l’Isola dei Pescatori, tra luci, sapori e panorami mozzafiato. Partenze da Baveno - facebook.com Vai su Facebook

#Torino si illumina con Natale di Luce il 22-23/11! Il Sindaco Lo Russo e l’Assessora Purchia inaugurano le installazioni luminose in piazze e giardini della città. Info eventi.comune.torino.it/calendario/nat… Vai su X

Luci, boutique e un bosco urbano: il nuovo Natale radical chic di Via della Spiga - Passeggiare in Via della Spiga a Natale è come entrare in una cartolina vivente: tutto vibra di eleganza, stupore, luce. Da domanipress.it

Pista di Pattinaggio a Pallanza - Dopo la pista 'Intra on Ice' sotto la tettoia del vecchio imbarcadero, da venerdì 28 novembre si pattina anche a Pallanza, i ... verbanianotizie.it scrive

Verbania, a Natale installazioni di luce e fontana sul lago - La novità principale del 2024 nel programma delle iniziative di Natale a Verbania, presentate oggi, sono le installazioni di luce: grazie al videomapping, in 8 punti della città, su palazzi, chiese e ... Scrive ansa.it