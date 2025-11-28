Al via gli open day per studenti e famiglie all' Epifanio Ferdinando

MESAGNE - Nell'ambito delle attività di orientamento in entrata, l’istituto Epifanio Ferdinando di Mesagne organizza gli open day mirati per ragazze e famiglie che si preparano a scegliere il percorso di studio a conclusione della scuola secondaria di primo grado. Gli incontri si svolgeranno in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

