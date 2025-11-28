Al Valzani si studia Agraria | nuovo indirizzo in Viticoltura ed Enologia
SAN PIETRO VERNOTICO – l’Iiss Ferraris De Marco Valzani - Polo tecnico professionale “Messapia” amplia la sua offerta formativa guardando al futuro del territorio e alle sfide globali dell’agritech. A partire dall’anno scolastico 2026-2027, la Sede “Valzani” di San Pietro Vernotico vedrà. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
