Al Toniolo arriva la comicità pungente di Paolo Migone contro il tumore
L’Associazione Nazionale Volontari Lotta contro i Tumori Mestre (ANVOLT ODV) organizza lo spettacolo del comico Paolo Migone dal titolo Completamente spettinato. Una risata contro il tumore 2. Appuntamento alle 20.30 di sabato 29 novembre al Teatro Toniolo, per una serata benefica tutta da ridere. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
