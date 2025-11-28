Al Teatro Duse i grandi classici di Natale e il gala di Capodanno in stile anni Ottanta

Aspettando il Natale, il Teatro Duse si prepara a chiudere l’anno con un calendario di dicembre scintillante, che promette di soddisfare ogni gusto, dalle storie più toccanti ai grandi appuntamenti musicali, il tutto condito dall’immancabile spirito delle feste. Attesissimo il grande show di Capodanno, ‘80 voglia di ‘80 ’ per una serata in pieno stile anni Ottanta. E per chi vuole mettere sotto l’albero un regalo davvero speciale, torna il pacchetto DUSENatale (Info e biglietti su teatroduse.it ) Il cartellone del mese si apre con Money (4 dicembre). Sul palco Joe Bastianich, per uno spettacolo in cui, combinando musica, parole e visioni, lo chef e imprenditore traccia un bilancio della sua vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al Teatro Duse i grandi classici di Natale e il gala di Capodanno in stile anni Ottanta

Leggi anche questi approfondimenti

SPETTACOLI THE OTHER SIDE di Ariel Dorfman (drammaturgo e giornalista argentino d'origine ebraica) per la regia di Marcela Serli (artista nata in Argentina ma istriano-libanese) al Teatro Duse Bologna la “tragedia comica” sui confini di guerra | Di Frances - facebook.com Vai su Facebook

#duse2526 Gio Evan fa tappa al Duse con il tour teatrale 'L’affine del mondo', uno spettacolo che “racconta la storia di un mondo costruito dall’affinità e dalla connessione tra esseri umani“ Questa sera ore 21 ? teatroduse.it/spettacoli/gio… Vai su X

Classici e grandi nomi. Teatro Petrarca, su il sipario - di Angela Baldi Massimo Popolizio, Luca Barbareschi, Filippo Timi, Michele Riondino, Antonio Rezza, Gianluca Guidi, Melania Giglio, sono alcuni dei ... Da msn.com

Grandi classici, musical e danza. La stagione del Vaccaj è servita - Su il sipario al Vaccaj di Tolentino per una nuova stagione, tra grandi classici, musical, drammaturgia contemporanea, danza e musica. Da ilrestodelcarlino.it

Il Teatro della Toscana presenta la nuova stagione tra novità e grandi classici - Dallo scontro tra potere e memoria alla persistenza delle guerre, alla violenza contro il corpo e l’autonomia delle donne. Secondo lanazione.it