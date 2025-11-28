Al teatro Diego Fabbri una nuova stagione di spettacoli per famiglie si alza il sipario con Il seme magico

Forlitoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con lo spettacolo “Il seme magico”, prodotto da Accademia PerdutaRomagna Teatri e portato in scena dalla compagnia Teatro Perdavvero, inaugura, lunedì 8 dicembre alle ore 11, la Stagione Family 202526 del Teatro Diego Fabbri di Forlì, realizzata in collaborazione con il Centro per le Famiglie. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

teatro diego fabbri nuovaScaletta Carmen Consoli a Forlì-Teatro Diego Fabbri, 27 novembre 2025 - Vediamo insieme tutte le info sulla possibile scaletta in attesa di pubblicarla ... Da msn.com

Il Fabbri si rifà il look. Ecco la nuova facciata - E con elementi identitari di grande impatto visivo e un percorso dedicato per l’ingresso di persone con disabilità. Scrive ilrestodelcarlino.it

Se i corpi diventano opere d’arte: la magia dei Kataklò al Fabbri - Gli straordinari danzatori del Kataklò Athletic Dance Theatre tornano alle 21 al teatro Fabbri con la loro nuova produzione ‘ Aliena ’. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Teatro Diego Fabbri Nuova