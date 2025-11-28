Al teatro Diego Fabbri una nuova stagione di spettacoli per famiglie si alza il sipario con Il seme magico
Con lo spettacolo “Il seme magico”, prodotto da Accademia PerdutaRomagna Teatri e portato in scena dalla compagnia Teatro Perdavvero, inaugura, lunedì 8 dicembre alle ore 11, la Stagione Family 202526 del Teatro Diego Fabbri di Forlì, realizzata in collaborazione con il Centro per le Famiglie. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
