Al Teatro del Parco lo spettacolo per famiglie Cappuccetto Rosso

Veneziatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento per i più piccoli al Teatro del Parco con “Domenica a Teatro”, la rassegna per famiglie organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Arteven Circuito Multimediale Regionale: il 30 novembre alle 16.30 la compagnia Altri Posti In Piedi presenta Cappuccetto Rosso. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

