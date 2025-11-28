Al Teatranimahub si apre la rassegna Mariuccia Linder | in scena Quando cade l’acrobata entrano i clown
La nuova stagione della rassegna teatrale dedicata a Mariuccia Linder muove i primi passi da un luogo che è già un pezzo di storia culturale recente della città. Sabato 29 novembre, alle 20.30, il Teatranimahub di via Oblati 96 – lo spazio ricavato all’interno dell’ex Istituto GioeniSalesiani. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
