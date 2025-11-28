Al Multisala Corso la presentazione del film | Il mio nome è Nevenka

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Il mio nome è Nevenka, il nuovo film di Icíar Bollaín, sarà protagonista di un evento speciale a Latina martedì 2 dicembre alle ore 20.30, presso il Cinema Corso.La proiezione sarà introdotta da Irene Fucsia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Al Multisala Corso la presentazione del film: Il mio nome è Nevenka

