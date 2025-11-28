Al liceo Giulio Cesare di Roma trovata una ‘lista stupri' | accanto nomi di studentesse
Una decina di nomi e cognomi di studentesse scritti in rosso. Una lista degli stupri è comparsa sulla parete di un bagno del liceo Giulio Cesare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La "lista stupri" con i nomi delle studentesse: il caso in un liceo di Roma - La scritta è comparsa in uno dei bagni degli studenti, la denuncia del collettivo: "Corpi femminili trattati come oggetti, continueremo a pretendere l'educazione sessuo- Riporta romatoday.it