Al di fuori delle politiche pubbliche c' è una giungla dove vince il più forte

Andrea Bui, esponente di Potere al Popolo è intervenuto nel corso del corteo per lo sciopero generale di venerdì 28 novembre, indetto dai sindacati di base. "Sono i servizi pubblici che rendono la vita nelle nostre città dignitosa - ha sottolineato - Al di fuori delle politiche pubbliche c'è una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it