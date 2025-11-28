Al centro di Atessa la pista di pattinaggio sul ghiaccio resta fino alla fine delle festività natalizie
Anche quest'anno, nel centro storico di Atessa, torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che sarà ospitata in piazza Garibaldi da sabato 22 a martedì 6 gennaio 2026. L’iniziativa è promossa e patrocinata dal Comune di Atessa, in collaborazione con Acli Atessa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
