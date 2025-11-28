Al centro di Atessa la pista di pattinaggio sul ghiaccio resta fino alla fine delle festività natalizie

Chietitoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest'anno, nel centro storico di Atessa, torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che sarà ospitata in piazza Garibaldi da sabato 22 a martedì 6 gennaio 2026. L’iniziativa è promossa e patrocinata dal Comune di Atessa, in collaborazione con Acli Atessa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

centro atessa pista pattinaggioLa magia di Ponterosso si accende: sabato la pista di pattinaggio inaugura il Natale triestino - La maxi pista di pattinaggio sul ghiaccio, divenuta negli anni uno dei simboli più amati del Natale triestino, è in fase di montaggio e già mostra ... triestecafe.it scrive

centro atessa pista pattinaggioBenevento, torna la pista di pattinaggio: inaugurata la XIX edizione di “A Benevento si pattina sul ghiaccio” - È ufficialmente tornato uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio cittadino: la pista di pattinaggio su ghiaccio in ... Scrive sciscianonotizie.it

Torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio - PistoiaL’installazione, partita nei giorni scorsi, delle luminarie in alcune delle principali strade del centro – con le operazioni che andranno avanti in vista dell’accensione di fine novembre – apre ... Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Centro Atessa Pista Pattinaggio