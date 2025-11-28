Al centro della mostra | Segni di pietra | Genova dal Medioevo all' Ottocento

Al centro della sala circolare dell'ex Hotel Colombia, ora sede della Biblioteca Universitaria ove viene ospitata la mostra di acqurerelli Segni di pietra: Genova dal Medioevo all'Ottocento, l'autrice e curatrice Patrizia Pittaluga illustrerà i disegni contenuti nelle teche per andare alla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Una mostra in municipio mette al centro i diritti dell’infanzia e il lavoro degli alunni LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2025/11/a-cuveglio-un-gesto-di-accoglienza-che-unisce-scuola-famiglie-e-comunita/2419492/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social - facebook.com Vai su Facebook

Al centro della mostra: "Segni di pietra: Genova dal Medioevo all'Ottocento" - Al centro della sala circolare dell'ex Hotel Colombia, ora sede della Biblioteca Universitaria ove viene ospitata la mostra di acqurerelli Segni di pietra: Genova dal Medioevo all'Ottocento, l'autrice ... genovatoday.it scrive

Segni di Pietra, Genova tra Medioevo e Ottocento: mostra di acquerelli di Patrizia Pittaluga alla Biblioteca Universitaria - Molte delle opere esposte sono inedite e pubblicate nel volume Segni di Pietra, edito da SAGEP, altre provengono dai cicli dedicati ai Caruggi, ai Palazzi dei Rolli, alla Genova Barocca e a via XX ... Si legge su mentelocale.it