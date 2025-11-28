Ajax alla ricerca di un direttore tecnico | Jordi Cruijff e non solo Dall’Olanda sicuri si candida anche l’ex leggenda dell’Inter Maxwell!

Ajax alla ricerca di un direttore tecnico: non solo Jordi Cruijff per il ruolo. DallOlanda sicuri, si candida anche l’ex leggenda dellInter Maxwell! Ritiratosi dal calcio nel 2017, Maxwell ha intrapreso subito un percorso da dirigente, iniziando la sua carriera fuori dal campo a Parigi. L’ex terzino brasiliano — che in Italia ha vestito anche . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Ajax alla ricerca di un direttore tecnico: Jordi Cruijff e non solo. Dall'Olanda sicuri, si candida anche l'ex leggenda dell'Inter Maxwell!

