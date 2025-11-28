Ajax alla ricerca di un direttore tecnico | Jordi Cruijff e non solo Dall’Olanda sicuri si candida anche l’ex leggenda dell’Inter Maxwell!

Ajax alla ricerca di un direttore tecnico: non solo Jordi Cruijff per il ruolo. Dall’Olanda sicuri, si candida anche l’ex leggenda dell’Inter Maxwell! Ritiratosi dal calcio nel 2017, Maxwell ha intrapreso subito un percorso da dirigente, iniziando la sua carriera fuori dal campo a Parigi. L’ex terzino brasiliano — che in Italia ha vestito anche . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ajax alla ricerca di un direttore tecnico: Jordi Cruijff e non solo. Dall’Olanda sicuri, si candida anche l’ex leggenda dell’Inter Maxwell!

L'Ajax cerca un nuovo direttore tecnico. Due candidature "nostalgiche": Maxwell e Cruyff - Ritiratosi dal calcio giocato nel 2017, Maxwell aveva subito intrapreso un percorso da dirigente, iniziando la sua carriera a Parigi. Riporta tuttomercatoweb.com

Roma su Rensch, il direttore tecnico dell'Ajax: "Ottimo giocatore, abbiamo dei dubbi" - La Roma sta lavorando alacremente per arrivare a un accordo con l'Ajax e assicurarsi così già adesso il difensore Devyne Rensch (21 anni), poliedrico interprete della retroguardia che ha il contratto ... tuttomercatoweb.com scrive

Non è più il direttore tecnico, UFFICIALE: rescissione consensuale del contratto - Huntelaar nel suo anno e mezzo di permanenza all’Ajax ha lavorato nell’organizzazione tecnica della società, insieme a Gerry Hamstra, ma la situazione è cambiata dopo l’arrivo di Sven Mislintat. calciomercato.it scrive