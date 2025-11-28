Aiutateci ad aiutarvi | l' appello disperato dei poliziotti Parla il fondatore e segretario nazionale del sindacato di polizia Italia Celere
L'appello che non ti aspetti arriva dai Poliziotti attraverso le parole del fondatore e segretario nazionale del sindacato di polizia “Italia celere”, il dottor Andrea Cecchini. Le condizioni dei poliziotti, che ogni giorno scendono in strada non certo per manifestare, bensì per cercare di assicurare sicurezza alla popolazione, sono ormai stremanti. Limitazioni alle azioni in servizio, rischi derivanti non solo da situazioni critiche ma anche dalle conseguenze giuridiche contro chi indossa la divisa. In tutto questo e in un periodo storico spesso infiammato dal dissenso popolare, le parole del dottor Andrea Cecchini corrispondono a una richiesta di aiuto, che lancia direttamente alla popolazione italiana. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
Aiutateci ad aiutarvi ;-) #pacchi #logistica #spedizioni #corriere #spediscisicuro #spedisciintelligente #chiamalaroby #spediscitu #pallet #delivery #bancali #gratis #buste #aziende #spedizionionline #click #preventivigratis #novincoli #prenotaonline #spediscit - facebook.com Vai su Facebook
Antonio Sisto scomparso da giorni, l'appello disperato della famiglia: «Aiutateci a ritrovarlo, soffre di amnesia» - 30, quando col suo furgone Fiorino bianco si è allontanato da casa per andare a prendere del ... Secondo leggo.it
Scomparso nel nulla Antonio Blaganò, il figlio lancia un appello disperato: «Aiutateci, le circostanze sono strane». L'auto del medico trovata col motore acceso - Non si hanno più notizie di Antonio Blaganò, medico 67enne in servizio alla Guardia Medica di Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro. Da leggo.it
Studente esce di casa e scompare, Il collega di università: “Siamo disperati, aiutateci” - È quanto accaduto a un ragazzo di 19 anni che vive a Roma come fuorisede per frequentare l'università a Roma. Come scrive fanpage.it