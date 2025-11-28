Aiutateci ad aiutarvi | l' appello disperato dei poliziotti Parla il fondatore e segretario nazionale del sindacato di polizia Italia Celere

L'appello che non ti aspetti arriva dai Poliziotti attraverso le parole del fondatore e segretario nazionale del sindacato di polizia “Italia celere”, il dottor Andrea Cecchini. Le condizioni dei poliziotti, che ogni giorno scendono in strada non certo per manifestare, bensì per cercare di assicurare sicurezza alla popolazione, sono ormai stremanti. Limitazioni alle azioni in servizio, rischi derivanti non solo da situazioni critiche ma anche dalle conseguenze giuridiche contro chi indossa la divisa. In tutto questo e in un periodo storico spesso infiammato dal dissenso popolare, le parole del dottor Andrea Cecchini corrispondono a una richiesta di aiuto, che lancia direttamente alla popolazione italiana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

