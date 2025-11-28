Ai domiciliari trasforma la casa in un droga market | 47enne in manette

Spaccia cocaina in casa nonostante sia sottoposto agli arresti domiciliari. Un 47enne è stato arrestato dai carabinieri a Falciano del Messico.I militari del Reparto Territoriale di Mondragone, nel corso di un servizio mirato di osservazione, controllo e pedinamento, hanno documentato tre. 🔗 Leggi su Casertanews.it

