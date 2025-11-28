Agriturismo lombardo Confai | un comparto in crescita costante che rafforza la multifunzionalità agricola
Il recente stanziamento regionale destinato alle imprese agrituristiche nel quadro del Piano strategico della Pac offre l’occasione per fare il punto su un comparto che in Lombardia continua a crescere con regolarità, confermandosi una delle principali espressioni della multifunzionalità agricola. “L’ agriturismo rappresenta da decenni un elemento stabile del settore primario, capace di affiancare alla produzione agricola una gamma di servizi che rafforzano il legame tra imprese, comunità locali e visitatori – sottolinea Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, aderenti a CAI Agromec -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
