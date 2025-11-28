Agguato al bus a Rieti il 53enne Barberini | Ho lanciato una pietra ma non quella che ha ucciso l'autista

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Barberini, accusato per l'omicidio dell'autista Raffaele Marianella a Rieti, parla davanti al pm: "Non volevo uccidere, la mia pietra era tonda". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Agguato al bus a Rieti, il 53enne Barberini: “Ho lanciato una pietra, ma non quella che ha ucciso l’autista” - L’inchiesta sulla morte di Raffaele Marianella, il secondo autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket ucciso dal lancio di una pietra sulla superstrada Rieti- Scrive fanpage.it

agguato bus rieti 53enneAgguato al bus, il legale di Barberini al Pm: «Niente premeditazione. La mia pietra era tonda» - Dopo Kevin Pellecchia, ieri è stata la volta del 53enne Alessandro Barberini, interrogato presso il nuovo carcere di Vazia dal pubblico ministero, Lorenzo Francia e ... Secondo ilmessaggero.it

agguato bus rieti 53enneRieti, agguato al bus, il legale Antonio Emili lascia la difesa di Manuel Fortuna: «Io consigliere e il Comune parte civile» - L’avvocato Antonio Emili, consulente legale di fiducia del 31enne Manuel Fortuna, uno dei tre indagati per omicidio volontario aggravato per la morte di Raffaele Marianella, ... Riporta ilmessaggero.it

