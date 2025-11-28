Aggressione al capotreno con forbice e coltello poi danni al vagone | la solidarietà di Cgil

LECCE – Arriva la solidarietà dei sindacalisti di Cgil nei confronti del capotreno aggredito nelle scorse ore, sul treno regionale Lecce-Brindisi, nella stazione di Trepuzzi. I segretari generali di Cgil Lecce e Filt Cgil Lecce, Tommaso Moscara e Giuseppe Guagnano, intervengono i fatti avvenuti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

