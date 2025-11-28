Firenze, 28 novembre 2025 – Un quarto d’ora ad alta tensione, quello vissuto martedì pomeriggio in via Solferino dall’imprenditore, influencer, attore e atleta Marco Achille Gandolfi Vannini, che ha fermato un’aggressione potenzialmente letale. Una trentenne tunisina è stata infatti accoltellata dall’ex coniuge, connazionale, che avrebbe potuto ucciderla se Marco, insieme ad altri ragazzi, non avesse fermato il criminale rischiando esso stesso quattro fendenti, per fortuna andati a vuoto. L’uomo è in carcere per lesioni personali gravissime e maltrattamenti in famiglia. La donna invece ha rischiato di perdere un occhio per un fendente finito molto vicino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aggredita dall’ex, il passante eroe: “Ho schivato quattro fendenti. Giusto intervenire. Lui diceva: è mia”