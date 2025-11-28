Afragola cade l’amministrazione Pannone | in 14 sfiduciano sindaco
Cade l’amministrazione, ora sarà nominato un commissario L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Si dimette Antonio Pannone, sindaco di Afragola. Azzerata la giunta comunale - Si è dimesso Antonio Pannone, sindaco di Afragola, eletto alla guida del comune del Napoletano nel 2021, quando, candidatosi con una coalizione di centrodestra, aveva ottenuto il 51% dei voti al ... Come scrive fanpage.it
Afragola, il sindaco si dimette. L'accusa: «Ostaggio di manovre» - Ieri mattina, invece di presentarsi in consiglio comunale, il sindaco di Afragola Antonio Pannone ha imboccato il corridoio che conduce nella stanza del segretario comunale nelle ... Riporta ilmattino.it
Omicidio Martina Carbonaro, il sindaco di Afragola: "Delitto efferato, tutta la città è sconvolta" - “Siamo tutti profondamente addolorati per l'orrore dell'inaccettabile morte di una adolescente di 14 anni, a cui è stato ... Si legge su rainews.it