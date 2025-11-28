Affitto immobili comunali il consigliere Menchetti | Solo due attività su otto in regola a fine agosto
Durante l'ultima seduta del consiglio comunale di Arezzo, svoltasi giovedì 27 novembre, il consigliere Michele Menchetti (M5s) ha affrontato il tema dell'affitto degli immobili comunali."Ho sollevato forti perplessità - scrive Menchetti in una nota - sulla gestione dei canoni di locazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
MERCATI E CONSUMATORI Umbria in affitto: mercato al minimo storico, famiglie in corsa contro il tempo. Dati impietosi: appena 714 immobili su 92 comuni. Secondo l’elaborazione realizzata da Mauro Cavadenti, Agente immobiliare accreditato alla Bo - facebook.com Vai su Facebook
"Immobili comunali, concessioni sbagliate" - "Immobili comunali, concessioni sbagliate" Il consigliere Pariano critica l'Amministrazione comunale per i bandi di concessione dei locali comunali a canoni troppo alti, rischiando di lasciarli vuoti ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Consigliera comunale di Milano non trova una casa in affitto: “Prezzi esagerati, 900 euro per un loculo” - Cercare una casa in affitto a Milano è come “una competizione alla Hunger Games in cui ti trovi a sgomitare fra altri mille disgraziati come te”. Si legge su ilgiorno.it
Fano, polemica sul centro civico di Gimarra. L'ex consigliere Aiudi: «Spazi comunali concessi per 3 euro al metro quadro al mese» - FANO Gli spazi comunali al primo piano di via Cena 15, a Gimarra di Fano, costeranno circa «3 euro al metro quadro al mese» a chi li prenderà in affitto. Da corriereadriatico.it