Affitto immobili comunali il consigliere Menchetti | Solo due attività su otto in regola a fine agosto

Arezzonotizie.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'ultima seduta del consiglio comunale di Arezzo, svoltasi giovedì 27 novembre, il consigliere Michele Menchetti (M5s) ha affrontato il tema dell'affitto degli immobili comunali."Ho sollevato forti perplessità - scrive Menchetti in una nota - sulla gestione dei canoni di locazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

