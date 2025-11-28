Affitti brevi CaseOspitaliit entra nel Gruppo CleanBnB

CleanBnB, primo operatore italiano nella gestione professionale degli affitti brevi, annuncia l’annuncia l’acquisizione del 100% della società Case Ospitali S.r.l. e l’avvio della gestione commerciale sinergica con la piattaforma CaseOspitali.it, operatore storico del property management fondato da Silvia Ghezzi e Antonella Brugnola. CaseOspitali.it è una realtà specializzata nei servizi di gestione immobiliare finalizzata agli affitti brevi con un modello in linea con gli standard CleanBnB, che gestisce un portafoglio di circa 60 unità localizzato soprattutto nella città di Milano e nel suo primo hinterland, per un valore di gross booking superiore al milione di euro annui. 🔗 Leggi su Ildenaro.it