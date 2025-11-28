Affitti brevi CaseOspitaliit entra nel Gruppo CleanBnB

Ildenaro.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CleanBnB, primo operatore italiano nella gestione professionale degli affitti brevi, annuncia l’annuncia  l’acquisizione del 100% della società Case Ospitali S.r.l. e l’avvio della gestione commerciale sinergica con la piattaforma CaseOspitali.it,  operatore storico del  property management  fondato da Silvia Ghezzi e Antonella Brugnola. CaseOspitali.it è una realtà specializzata nei servizi di gestione immobiliare finalizzata agli affitti brevi con un modello in linea con gli standard CleanBnB, che gestisce un portafoglio di circa 60 unità localizzato soprattutto nella città di Milano e nel suo primo hinterland, per  un valore di  gross booking  superiore al milione di euro annui. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

La tassa sui pacchi cinesi entra nella manovra. Stallo sugli affitti brevi - In cerca di coperture per le modifiche in Parlamento, la maggioranza pensa a una tassa di 2 euro sui piccoli pacchi (fino a due chili) in arrivo dai ... Riporta repubblica.it

affitti brevi caseospitaliit entraAffitti brevi, rivoluzione check-in: il digitale si ferma al portone - Cosa dice la sentenza definitiva che cambierà la vita agli host ... Come scrive iodonna.it

Più tasse sugli affitti brevi, un aumento giustificato - Fra i provvedimenti previsti nella proposta di legge finanziaria di recente approvata dal Consiglio dei Ministri vi è l’aumento della tassazione sugli affitti brevi. Lo riporta corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Affitti Brevi Caseospitaliit Entra