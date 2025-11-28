Affari Tuoi Herbert fa il suo show Poi Stefano De Martino si prende uno schiaffone
Nella puntata del 27 novembre di Affari Tuoi ha giocato “Jessica Rabbit” dalla Calabria, ovvero la concorrente Gemma, che ha pescato il pacco numero 1. Dalla casa di Pippo Baudo, il Teatro delle Vittorie di Roma, Stefano De Martino ha iniziato la puntata insieme ormai alla sua spalla, Herbert Ballerina. Com’è andata la puntata del 27 novembre di Affari Tuoi. “ Sono una parrucchiera, nella mia famiglia siamo tutti parrucchieri”, la concorrente Gemma è in studio con la sorella maggiore Margherita. Anche lei, come Gemma, è una parrucchiera (e il fratello è barbiere). Il gioco è iniziato sotto una buona stella: il primo pacco blu scartato è quello da un euro. 🔗 Leggi su Dilei.it
