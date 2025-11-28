Affari Tuoi Gemma nella bufera | Ma la testa?

Nella puntata di Affari Tuoi del 28 novembre su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, la protagonista è Gemma Pometti, giovane parrucchiera di Mirto Crosia (Cosenza). Con determinazione e una storia personale toccante, Gemma conquista il pubblico, portando sul palco la sua famiglia unita e il pupazzo Gennarino, simbolo del programma.Gemma inizia il gioco selezionando Gennarino tra i primi sei pacchi, assicurandosi il Jackpot da 4.000 euro. Il percorso si rivela subito arduo: nei turni iniziali, eliminati pacchi da 300.000 euro, 200.000 euro e 75.000 euro, che lasciano il tabellone in svantaggio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Gemma nella bufera: "Ma la testa?"

