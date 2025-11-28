Affari Tuoi è razzia di pacchi rossi | la mossa di Stefano De Martino per risollevare la partita
Stefano De Martino torna con una nuova puntata di Affari Tuoi: il 28 novembre Martina arriva in studio determinata e pronta a giocarsi la sua occasione in una partita che, fin dai primi minuti, si era messa parecchio in salita. I gesti rassicuranti di Stefano, la simpatia spontanea di Herbert e un pizzico di fortuna le hanno permesso di giocare una partita di grandi emozioni. “Affari Tuoi”, De Martino prova a tenere il timone: l’inizio è uno scossone. La concorrente di venerdì 28 novembre si chiama Martina, arriva dalla Sardegna e gioca, accanto alla mamma, con il pacco numero 19. La sua partita parte subito con un vento contrario, uno di quelli che mettono alla prova anche i più ottimisti. 🔗 Leggi su Dilei.it
