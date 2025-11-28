Affari Tuoi che noia | Martina travolta

Martina dalla Sardegna è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, venerdì 28 novembre. La pacchista, originaria di Quartucciu, in provincia di Cagliari, ha raccontato che nella vita lavora come biologa nutrizionista. Ha 45 anni ed è sposata da 16; ha due figli di nome Carlotta e Tommaso; e con lei in studio ha giocato la mamma Rosella, insegnante di Storia dell'Arte in pensione. A un passo dalla fine, la concorrente è rimasta con 100 euro da una parte e con il pacco nero, i 20mila e i 30mila euro dall'altra. Poi, dopo che è stata fatta fuori la cifra più bassa, i 100 euro, il dottore ha offerto a Martina 13mila euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

