AEW | Red Velvet punta di nuovo alla cintura sfida ufficiale a Mercedes Moné a Final Battle

Mercedes Moné ha ufficialmente la sua prossima difesa del titolo e si tratta di qualcuno che ha ancora dei conti in sospeso con lei. Durante AEW Collision, Red Velvet si è fatta avanti chiamando pubblicamente Mercedes Moné per un rematch valido per il ROH Women’s World TV Title. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Elite Wrestling (@aew) La risposta di Tony Khan non si è fatta attendere. Il boss di AEW e ROH ha confermato su Twitter che il match è ufficiale per ROH Final Battle, in programma venerdì 5 dicembre 2025, al GalaxyCon di Columbus, Ohio. Il suo annuncio, in perfetto stile spettacolare, è stato: “Friday, 125 @GalaxyConCMH 8pm ET7pm CT6pm MT5pm PT #ROHFinalBattle ROH Women’s World TV Title @MercedesVarnado vs @TheeRedVelvet On #AEWCollision tonight, Red Velvet ha lanciato la sfida a Mercedes Moné per un rematch valido per il World TV Title!” Friday, 125 @GalaxyConCMH 8pm ET7pm CT6pm MT5pm PT #ROHFinalBattle ROH Women's World TV Title @MercedesVarnado vs @TheeRedVelvet On #AEWCollision tonight, Red Velvet called out Mercedes Moné for a World TV Title rematch! They’ll battle for the belt at ROH Final Battle! pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

