AEW | Eddie Kingston lancia la sfida a Samoa Joe per il titolo mondiale
Eddie Kingston è tornato a lottare lo scorso fine settembre dopo quasi un anno e mezzo di assenza a causa di un grave infortunio al ginocchio. Un po’ di ruggine da grattare via per la condizione fisica ottimale, ma il suo spirito e la sua voglia di lottare sono rimaste immutate anche dopo questa lunga assenza e aveva trovato in HOOK un ottimo partner per ripartire lottando diversi incontri di coppia. HOOK che a Full Gear ha voltato le spalle ad Adam Page, coalizzandosi con gli Opps favorendo così la vittoria del titolo mondiale di Samoa Joe. Comportamento di HOOK che Kingston non ha voluto commentare, anche se sin da Dynamite ha rivolto il suo sguardo sugli Opps e il titolo mondiale, sfidando Katsuyori Shibata ad un match da disputare stanotte a Collision. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
