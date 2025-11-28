AEW | A Collision si chiude la prima giornata del Continental Classic

La puntata di Collision questa settimana è andata in onda, eccezionalmente, di giovedì in uno speciale per la Festa del Ringraziamento. Puntata che ha visto concludersi la prima giornata del Continental Classic, torneo di fine anno che assegna la cintura Continental, attualmente in mano a Kazuchika Okada che l’ha unificata con l’International Championship. A Dynamite si sono svolti 4 match, 2 per girone, mentre questa notte si sono disputati gli ultimi due della prima giornata, Konosuke Takeshita contro Roderick Strong per il girone Blue, mentre PAC e Mike Bailey si sono affrontati per i 3 punti del girone Gold. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: A Collision si chiude la prima giornata del Continental Classic

Scopri altri approfondimenti

Con la Conferenza Il salvataggio del "Castore", nel 60° Anniversario della collisione avvenuta tra Nave Etna e Nave Castore, in programma giovedì 27.11.2025 alle 18,00 alla Casa del Combattente Latina, si chiude il ciclo di eventi programmati nel 2025 dal G - facebook.com Vai su Facebook

AEW: Bobby Lashley demolisce Ricochet: È suo il #1 spot nel Casino Gauntlet di Full Gear - AEW Dynamite e Collision hanno aperto il loro speciale congiunto di tre ore del 19 novembre con un match ad alto ritmo e una conclusione ancora più fulminea. Si legge su zonawrestling.net