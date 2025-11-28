Aeroporto Gabriella Corsaro | Il no all’allungamento della pista è esattamente ciò che ha consentito la svolta

"Il nuovo piano di rilancio dell'aeroporto Verdi - sottolinea Gabriella Corsaro, consigliera gruppo Pd e responsabile organizzazione del partito - ha trovato una giusta partenza nella scelte oculate e lungimiranti dell'Amministrazione: il no all’allungamento della pista - a cui ha lavorato tutta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it