Aeroporto Gabriella Corsaro | Il no all’allungamento della pista è esattamente ciò che ha consentito la svolta

Parmatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il nuovo piano di rilancio dell'aeroporto Verdi - sottolinea Gabriella Corsaro, consigliera gruppo Pd e responsabile organizzazione del partito - ha trovato una giusta partenza nella scelte oculate e lungimiranti dell'Amministrazione: il no allallungamento della pista - a cui ha lavorato tutta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Aeroporto Gabriella Corsaro No