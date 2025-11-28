Aeroporto Centerline | Negli ultimi 18 mesi investimenti significativi abbiamo costruito un solido business plan

Parmatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la ricapitalizzazione di circa 10 milioni di euro da parte della cordata di industriali parmensi, guidati da Barilla, l'aeroporto di Parma è salvo. Ai canadesi di Centerline rimane una quota di minoranza del 25% della società Sogeap. “Abbiamo lavorato per costruire un business plan solido e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

