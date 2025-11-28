Aeroporto Centerline | Negli ultimi 18 mesi investimenti significativi abbiamo costruito un solido business plan
Dopo la ricapitalizzazione di circa 10 milioni di euro da parte della cordata di industriali parmensi, guidati da Barilla, l'aeroporto di Parma è salvo. Ai canadesi di Centerline rimane una quota di minoranza del 25% della società Sogeap. “Abbiamo lavorato per costruire un business plan solido e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Parma torna in mano ai parmensi. Una cordata di industriali prende il 75% C'è un colpo di scena sulla situazione dell'aeroporto di Parma, che secondo quanto riporta Parmaparallela.it ha visto una delibera del capitale azionario della Sogeap in una assemble - facebook.com Vai su Facebook