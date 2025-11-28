Adottate un cane prima dell’arrivo dell’inverno e salvatelo dal freddo | la campagna Lndc
Lndc Animal Protection lancia “Un inverno senza gabbie”, la campagna per incentivare le adozioni responsabili durante i mesi più freddi dell’anno. Un vero e proprio appello alla cittadinanza per adottare un cane recandosi presso il rifugio Lndc a Montebolzone di Agazzano che fa parte delle 69. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
