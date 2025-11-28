Addio caro scuola | in Finlandia e Danimarca istruzione a costo zero dai libri alla mensa Un modello di welfare reale e perchè in Italia non è applicabile

Orizzontescuola.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre Finlandia e Danimarca garantiscono un welfare scolastico totale con mensa, libri e trasporti gratuiti, l'Italia non può replicare facilmente il modello a causa di una governance frammentata tra Stato ed enti locali e di profonde differenze strutturali nei sistemi di valutazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

addio caro scuola finlandiaLezioni di 10 minuti e niente compiti a casa: l'Italia avrà una scuola statale basata sul 'modello finlandese' - A Milano, una scuola pubblica rivoluziona la didattica con il 'Modello Organizzativo Finlandese' (Mof). Riporta skuola.net

addio caro scuola finlandiaA Milano la prima scuola pubblica con lezioni da dieci minuti e senza compiti a casa: la «Giorgi» inaugura il metodo finlandese - La scuola è la prima in città ad adottare il metodo nordeuropeo. Riporta milano.corriere.it

addio caro scuola finlandiaScuola, il Modello Organizzativo Finlandese sbarca a Milano: l’istituto Giorgi di viale Brianza apripista - Prima scuola pubblica della città nella rete Mof: addio orario spezzatino, alunni al centro. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Addio Caro Scuola Finlandia