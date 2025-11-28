addio alla dottoressa annamaria vianello

Pisa, 27 novembre 2025 – “Con profondo dolore e immensa tristezza”, il Soroptimist Club di Pisa annuncia la scomparsa della “nostra socia e stimata professionista, la dott.ssa Annamaria Vianello, venuta a mancare nella prima mattina del 27 novembre 2025, stroncata in poco tempo da un male che non le ha dato scampo”. La dott.ssa Vianello è stata una figura di spicco nel panorama della medicina interna e della ricerca cardiovascolare. La sua intera carriera è stata improntata a una dedizione instancabile alla salute pubblica e all'innovazione scientifica. Si è distinta in particolare per la sua approfondita esperienza nello studio e nella gestione dello scompenso cardiaco, un campo al quale ha dedicato anni di studio, culminati in un Dottorato di Ricerca incentrato sul rimodellamento cardiovascolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

