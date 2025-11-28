Addio al docente e sociologo Enrico Pugliese

Si è spento all'età di 83 anni il professor Enrico Pugliese. Sociologo di fama internazionale, è noto per i suoi studi nel campo della sociologia del lavoro, delle migrazioni e delle politiche sociali in Italia. Nasce a Castrovillari, in Calabria, ma inizia la sua formazione scientifica a Portici. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

