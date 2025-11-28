Addio a Stefano Kovac presidente di Arci Liguria | Spirito critico raro

Lutto a Genova, è morto Stefano Kovac, presidente di Arci Liguria e noto attivista genovese. Aveva iniziato a occuparsi di pacifismo, solidarietà internazionale e migranti negli anni ’80. Era malato da qualche tempo.Chi era Stefano Kovac Attivista dell’Arci dal 1992, ha lavorato a lungo come. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

addio stefano kovac presidenteAddio a Stefano Kovac, presidente di Arci Liguria: "Spirito critico raro" - Il ricordo: "Il suo spirito libero e gentile rimane con ognuna delle persone che ha amato. genovatoday.it scrive

