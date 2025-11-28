Addio a Maurizio Fercioni tra i fondatori del teatro Franco Parenti e con la passione per i tatuaggi | aveva 80 anni

Milano, 27 novembre 2025 – È morto a causa di un male incurabile che non gli ha lasciato scampo Maurizio Fercioni, fondatore nel 1972 del Teatro Franco Parenti di Milano. Scenografo e costumista, aveva tenuto a battesimo 53 anni fa assieme alla registra teatrale milanese Andrée Ruth Shammah e a Francesco Parenti il teatro di via Pier Lombardo. Il tatuaggio elevato a forma d’arte . Nelle sue mille vite in una, Fercioni oltre alla passione per la cultura e il teatro nutriva quella per i tatuaggi, a proposito dei quali dichiarava: “Il tatuaggio ha sempre avuto una lettura sociale positiva nelle civiltà primitive; è solo dove sistemi autoritari e repressivi si sono appropriati direttamente di esso come strumento di punizione e umiliazione – come ad esempio nelle società tradizionali ebraiche cristiane – che esso suscita angoscia, rigetto e repulsione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio a Maurizio Fercioni, tra i fondatori del teatro Franco Parenti e con la passione per i tatuaggi: aveva 80 anni

