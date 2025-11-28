Addio a Maristella Mariani la stella di Castrocielo | la cantante lirica si spegne dopo il malore durante un concerto

Frosinonetoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sua voce riempiva i teatri, le aule scolastiche, le piazze. Oggi, invece, Castrocielo (Frosinone) si è risvegliato nel silenzio del lutto. È morta questa mattina Maristella Mariani, cantante lirica e insegnante di musica salita negli anni alla ribalta per talento, sensibilità e dedizione.Il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Addio Maristella Mariani Stella