Addio a Luigi Urciuoli | Avellino perde un veterinario e un politico stimato

Tempo di lettura: 2 minuti Non ce l’ha fatta Luigi Urciuoli, stimatissimo veterinario e figura politica avellinese, colpito nei mesi scorsi da un malore improvviso. Dopo aver lottato per mesi in una clinica riabilitativa, questa mattina è arrivata la tragica notizia della sua scomparsa. A salutarlo con profonda commozione anche Tiziana Guidi, una delle sue storiche alleate nel primo Movimento 5 Stelle avellinese: “Un grande cuore, un carattere sanguigno. Ci lascia un uomo che si è sempre speso al servizio della sua comunità. Ciao Luigi. E ora che sei lassù, qualche volta al Padreterno dagli ragione! . 🔗 Leggi su Anteprima24.it

