Addio a Gianfranco Bonacina ex presidente della Cassa Rurale di Treviglio

La BCC Carate e Treviglio annuncia la scomparsa di Gianfranco Bonacina, ex Presidente della Cassa Rurale di Treviglio. “Figura storica, guida illuminata e autentico cooperatore, che ha dedicato la sua vita alla crescita del credito cooperativo, del territorio di Treviglio e delle comunità limitrofe. GianFranco iniziò la propria attività presso la Federazione Lombarda, dove prestò servizio come addetto al settore revisioni. Nel 1974 entrò nell’organico della Cassa Rurale di Treviglio, assumendo la responsabilità della segreteria generale e percorrendo tutti gradi gerarchici fino al 1982, quando gli venne affidato l’incarico di Responsabile della Filiale Nord di Treviglio” si legge in una nota diramata dall’istituto di credito. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

