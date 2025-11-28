Addio a don Marcello Farina il maestro degli spiriti inquieti

La Chiesa trentina piange la scomparsa di don Marcello Farina, sacerdote, insegnante e filosofo trentino. L’uomo è morto all’età di 85 anni all’ospedale di Tione dove si trovava da qualche giorno a causa delle sue gravi condizioni di salute.Il sacerdozioDon Marcello Farina era originario di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

RTTR La Televisione. . ADDIO A DON MARCELLO FARINA Si è spento nella notte all'età di 85 anni. Figura complessa e profondamente stimata nel panorama culturale e religioso trentino. Era malato da tempo. Tanti i messaggi di cordoglio per lui. Due i funer - facebook.com Vai su Facebook

Chiesa trentina in lutto: addio a don Marcello Farina, prete, filosofo, libero pensatore lavocedelnordest.eu/chiesa-trentin… Il funerale sarà celebrato lunedì 1 dicembre a Trento alle ore 14.30 nella chiesa di San Carlo Borromeo (Clarina) e martedì 2 dicembre a Vai su X

Addio a don Marcello Farina, un abbraccio accogliente, umile e totale: il professore filosofo sapeva essere tanto pacato quanto ribelle - Quella filosofia tra i banchi del liceo, che rendeva comprensibile persino Kant. Secondo ildolomiti.it

Addio a don Marcello Farina: il prete-filosofo, "maestro degli spiriti inquieti", aveva 85 anni - Trento piange don Marcello Farina, prete filosofo e maestro di libertà: un’eredità di dialogo, umiltà e pensiero. Da nordest24.it

Addio a don Marcello Farina, il prete filosofo che univa coraggio e mitezza. Il sindaco di Trento: "Sei stato il maestro di tutti gli spiriti inquieti" - Usano queste parole le Acli trentine per descrivere don Marcello Farina, il prete filosofo scomparso nelle scorse ore all'età di 85 anni dopo ... Secondo ildolomiti.it